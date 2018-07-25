Слепцова: когда поняла, что надо говорить об уходе, стало грустно по-настоящему

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года российская биатлонистка Светлана Слепцова , завершившая карьеру в 2017 году, рассказала, как проходили дни перед объявлением этого решения.

«Завтра эстафета, вечер, уснуть не могу, о гонке думать не могу, думаю только о том, что стану мамой. И почему сейчас? У меня были другие планы, я мечтала, как завершу в апреле и уеду на Камчатку. Но потом я поняла, почему всё случилось именно так. И было понятно, что я бы тоже не поехала на Олимпиаду, и это был бы невнятный сезон, и уходить было бы совсем грустно. День эстафеты — чувствую себя уверенно, есть небольшое волнение, но настроилась, собралась, выбросила всё из головы на время, потому что это были мои последние три гонки. Эстафета прошла как на одном дыхании, конечно, легко не было, но я получала такой кайф. Груз спал, наступило облегчение. Вечером я уже понимала, что завтра мне надо говорить, что ухожу. И стало грустно по-настоящему. Не знала, что ждёт меня впереди, но дороги назад нет. Ночь была бессонной, всё думала, как же я буду говорить и что вообще сказать. Утро, спринт, жара, разминка… И тут на весь стадион объявляют, что завтра моя последняя гонка. Я остановилась, закрыла глаза и слушала, как бьётся сердце. Шум трибун… Я была сконцентрированна и собранна, а самое главное — расслабленна. Я просто бежала, не хотела выиграть. А получилось! Я была счастлива и довольна, всё складывалось как нельзя лучше. Выходя на гонку преследования, не думала ни о стрельбе, ни о результате. Я вышла запомнить ощущение гонки как оно есть, и судьба подарила мне третью золотую. Да, всего лишь летний чемпионат, скажете вы. Но для спортсмена уйти красиво очень важно, а у меня получилось именно так. В честь меня играл мой последний гимн, и слёзы сами побежали. Я стояла, смотрела на зрителей, и внутри всё переворачивалось, но это были прекрасные чувства. Сказала невнятную речь, хотела сказать многое, но не смогла из-за волнения. Но сказала главное: «Я скоро стану мамой». Было круто, и это останется навсегда в моём сердце», — написала Слепцова в своём «инстаграме».