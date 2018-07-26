Чепиков: Шипулин не завершил карьеру

«Антон не завершил карьеру. Примерно месяц назад я встречался с ним. Разговаривал с Антоном и президент СБР Владимир Драчёв . Шипулин попросил разрешения готовиться к сезону индивидуально, дать ему возможность разгрузиться психологически», — цитирует Чепикова «Советский спорт».

Он добавил, что спортсмен присоединится к команде осенью.

Ранее Шипулин рассказал о летней подготовке к следующему сезону.