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Вологодская биатлонистка вошла в десятку сильнейших на состязаниях в Пестово
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Вологодская биатлонистка вошла в десятку сильнейших на состязаниях в Пестово 

Вологда.рф 8 часов назад
Достойный результат показала вологодская биатлонистка на традиционных соревнованиях по летнему биатлону среди юношей и девушек на приз памяти первого президента СБР Е. П. Новикова». Соревнования проходили с 20 по 23 июля в городе Пестово. Честь Вологодчины защищала Милана Климова.
За наградами в Новгородскую область приехали более 120 спортсменов из Вологодской, Московской, Новгородской и Смоленской областей, а также из Санкт-Петербурга. В программу вошли три дисциплины: спринт на роллерах, кросс-спринт и смешанная эстафета на роллерах.
Вологжанка выступила в группе 12-13 лет на дистанции роллеры-спринт 3 км. К финишу она пришла десятой. В кроссе-спринте спортсменка заняла 20 место.
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