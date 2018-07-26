Вологодская биатлонистка вошла в десятку сильнейших на состязаниях в Пестово

Достойный результат показала вологодская биатлонистка на традиционных соревнованиях по летнему биатлону среди юношей и девушек на приз памяти первого президента СБР Е. П. Новикова». Соревнования проходили с 20 по 23 июля в городе Пестово. Честь Вологодчины защищала Милана Климова.

За наградами в Новгородскую область приехали более 120 спортсменов из Вологодской, Московской, Новгородской и Смоленской областей, а также из Санкт-Петербурга. В программу вошли три дисциплины: спринт на роллерах, кросс-спринт и смешанная эстафета на роллерах.

Вологжанка выступила в группе 12-13 лет на дистанции роллеры-спринт 3 км. К финишу она пришла десятой. В кроссе-спринте спортсменка заняла 20 место.