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Лаукканен вышла замуж за бывшего австрийского биатлониста Эдера
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Лаукканен вышла замуж за бывшего австрийского биатлониста Эдера 

Чемпионат.com 9 часов назад
«Мистер и миссис Эдер», — написала Лаукканен на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию можно на странице Лаукканен в сети «Инстаграм».
30-летняя биатлонистка в прошлом сезоне заняла 37-е место в итоговом общем зачёте Кубка мира по биатлону. Всего в её активе две победы и одно третье место в гонках Кубка мира. 38-летний Эдер дебютировал в Кубке мира в сезоне-2000/01, однако ни разу не попал в топ-50. Бенджамин в основном выступал на уровне Кубка Европы, где попадал на подиум в составе сборной Австрии.
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