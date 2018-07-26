Лаукканен вышла замуж за бывшего австрийского биатлониста Эдера

«Мистер и миссис Эдер», — написала Лаукканен на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Лаукканен в сети «Инстаграм».

30-летняя биатлонистка в прошлом сезоне заняла 37-е место в итоговом общем зачёте Кубка мира по биатлону. Всего в её активе две победы и одно третье место в гонках Кубка мира. 38-летний Эдер дебютировал в Кубке мира в сезоне-2000/01, однако ни разу не попал в топ-50. Бенджамин в основном выступал на уровне Кубка Европы, где попадал на подиум в составе сборной Австрии.