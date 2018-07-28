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Домрачева и Бьорндален побывали на БЕЛАЗе
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Домрачева и Бьорндален побывали на БЕЛАЗе 

Чемпионат.com 5 часов назад
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева вместе с мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом, продолжает путешествии по Беларуси. Супруги побывали на БЕЛАЗе.
«А вы знаете, кому принадлежит рекорд книги Гиннеса в номинации «Самый большой автомобиль»? Да-да-да! Это наш БЕЛАЗ! Я знала, что эти автомобили огромные, но и представить себе не могла, что они настолько ОГРОМНЫЕ! Выглядит как здоровенное здание перед тобой… на колёсах… и весом в 450 тонн. Было здорово прокатиться на этом монстре!» — написала Домрачева на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Домрачевой.
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