Домрачева и Бьорндален побывали на БЕЛАЗе

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева вместе с мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом, продолжает путешествии по Беларуси. Супруги побывали на БЕЛАЗе.

«А вы знаете, кому принадлежит рекорд книги Гиннеса в номинации «Самый большой автомобиль»? Да-да-да! Это наш БЕЛАЗ! Я знала, что эти автомобили огромные, но и представить себе не могла, что они настолько ОГРОМНЫЕ! Выглядит как здоровенное здание перед тобой… на колёсах… и весом в 450 тонн. Было здорово прокатиться на этом монстре!» — написала Домрачева на своей странице в сети «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Домрачевой.