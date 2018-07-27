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Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» на северо-западе Китая
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Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» на северо-западе Китая 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
Ганьнань /пров. Ганьсу/, 26 июля /Синьхуа/ — Велосипедные гонки «Чудеса Тибета-2018» стартовали сегодня в городе Хэцзо Ганьнань-Тибетского автономного округа /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Соревнования будут продолжаться 3 дня. В гонках принимают участие более 1600 велосипедистов-профессионалов и любителей из Китая и других стран мира. (Синьхуа/Чэнь Бинь)
ИА Синьхуа: последние новости
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