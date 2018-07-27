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В Красноярске впервые пройдут гонки на офисных креслах
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В Красноярске впервые пройдут гонки на офисных креслах 

АиФ Красноярск 4 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Принять участие в гонке могут все желающие.
Каждый участник может использовать свое кресло, модернизировав его специально для заезда. Однако любые виды моторизированной помощи под запретом. Организаторы обещают предоставить «транспортное» средство всем, у кого с собой не будет кресла.
Всего будет две номинации. Первая — «Офисный планктон», где участнику необходимо самостоятельно спуститься на кресле с горки и преодолеть дистанцию в 100 метров. Вторая — «Белые воротнички», в которой буду соревноваться пары. Двум участникам предстоит преодолеть полосу препятствий при условии, что 1 человек — водитель, а второй пассажир. Им также нужно проехать всю дистанцию в 100 метров.
Для участия в гонках нужно зарегистрироваться до 9 августа. Сами гонки пройдут 11 августа.
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