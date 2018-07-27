В Красноярске впервые пройдут гонки на офисных креслах

Принять участие в гонке могут все желающие.

Каждый участник может использовать свое кресло, модернизировав его специально для заезда. Однако любые виды моторизированной помощи под запретом. Организаторы обещают предоставить «транспортное» средство всем, у кого с собой не будет кресла.

Всего будет две номинации. Первая — «Офисный планктон», где участнику необходимо самостоятельно спуститься на кресле с горки и преодолеть дистанцию в 100 метров. Вторая — «Белые воротнички», в которой буду соревноваться пары. Двум участникам предстоит преодолеть полосу препятствий при условии, что 1 человек — водитель, а второй пассажир. Им также нужно проехать всю дистанцию в 100 метров.

Для участия в гонках нужно зарегистрироваться до 9 августа. Сами гонки пройдут 11 августа.