В России отчеканили 500 тыс. монет номиналом 25 рублей с символикой «Танкового биатлона»

МОСКВА, 27 июля. / ТАСС /. Полмиллиона монет номиналом 25 рублей с символикой «Танкового биатлона» были выпущены в обращение в 2018 году. Об этом сообщил в эфире телеканала «России 24» начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.

"В этом году выпущена монета номиналом 25 рублей. Монета с символикой «Танкового биатлона», очень красивая. Такие монеты в сувенирном исполнении будут вручаться всем участникам международных игр. Серия небольшая — всего 500 тыс. экземпляров", — рассказал генерал.