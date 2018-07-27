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В России отчеканили 500 тыс. монет номиналом 25 рублей с символикой «Танкового биатлона»
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В России отчеканили 500 тыс. монет номиналом 25 рублей с символикой «Танкового биатлона» 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Полмиллиона монет номиналом 25 рублей с символикой «Танкового биатлона» были выпущены в обращение в 2018 году. Об этом сообщил в эфире телеканала «России 24» начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.
"В этом году выпущена монета номиналом 25 рублей. Монета с символикой «Танкового биатлона», очень красивая. Такие монеты в сувенирном исполнении будут вручаться всем участникам международных игр. Серия небольшая — всего 500 тыс. экземпляров", — рассказал генерал.
"Танковый биатлон" — самый известный конкурс Армейских международных игр, которые проводятся под эгидой Минобороны. В этом году они стартуют 28 июля и продлятся до 12 августа. Игры пройдут на территории семи стран — в России, Китае, Казахстане, Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении.
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