Армейские международные игры под эгидой Минобороны РФ стартуют в семи странах

МОСКВА, 28 июля. / ТАСС /. Четвертые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны РФ , стартуют 28 июля. Военнослужащие из России и зарубежья будут соревноваться на 23 полигонах в 28 конкурсах.

Всего в играх участвуют представители 33 стран, из них впервые в соревнованиях представлены команды из Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана, Судана и Филиппин. Самыми представительными делегациями традиционно являются сборные России и Китая. Не отстают от них и команды Белоруссии, Казахстана, Ирана, Узбекистана, Венесуэлы и Армении.

Приглашения на Игры традиционно были направлены всем странам — членам НАТО , но приняла его только Греция. Военные изначально задумывали игры как возможность для расширения международного сотрудничества, создания атмосферы доверия между военными из разных стран, обмена опытом и патриотического воспитания молодежи.

С каждым годом масштаб и география игр расширяется, нынешние соревнования пройдут на территории семи стран.

Что посмотреть

В России проводятся состязания по 17 дисциплинам, самые известные из них — «Танковый биатлон» и конкурс мастерства летчиков «Авиадартс».

"Танковый биатлон" — первая дисциплина Игр. Соревнования танкистов традиционно проходят на подмосковном полигоне Алабино. Впервые в заездах участвуют команды из Сирии, Вьетнама, Мьянмы, Южно-Африканской Республики.

Для конкурса подготовлено 88 российских танков Т-72Б3. Китайская сборная будет выступать на своих Тип-96, а белорусы — на Т-72, модернизированных на предприятиях республики. Всего за шесть лет с момента первых соревнований в 2013 году количество участников возросло почти в шесть раз, с четырех до 23 команд. Помогать гостям полигона буду более 150 волонтеров.

По размаху и зрелищности с танковыми заездами может поспорить только «Авиадартс», который пройдет на полигоне Дубровичи в Рязанской области. Конкурс летного мастерства проводится в два этапа: в первом участники облетают маршрут, проводят разведку и демонстрируют высший пилотаж, во втором — атакуют наземных цели.

Победа присуждается по сумме баллов. За нее поборются летчики из России, Китая, Белоруссии и Казахстана. Китай и в этой дисциплине будет выступать на технике собственного производства, в частности впервые на бомбардировщиках Н-6 и транспортниках Y-9.

Конкурсы в России

Военные повара организуют «Полевую кухню», химики создадут «Безопасную среду», автомобилисты посоревнуются в «Военном ралли» на внедорожниках, а «Мастера автобронетанковой техники» — на грузовиках. «Десантный взвод» определит лучшую крылатую пехоту, а «Отличником войсковой разведки» станет лучшее разведывательное подразделение. Понтонеры выступят на «Открытой воде», горные стрелки пройдут по «Эльбрусскому кольцу», полевая медицина будет представлена в «Военно-медицинской эстафете».

Участники «Инженерной формулы» займутся фортификацией и оборудованием полевых позиций, «Мастера-оружейники» — своевременным ремонтом оружия, а технику отремонтируют в «Рембате».

Военные полицейские и автоинспекторы посоревнуются в «Страже порядка» и «Дорожном патруле» соответственно. Примечательным является состязание кинологов «Верный друг» — оно придется по душе всем любителям животных.

Конкурсы за рубежом

11 из 28 конкурсов пройдут не в России. Отдельные состязания принимают у себя Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Казахстан и КНР.

В Китае пройдут соревнования мотострелковых подразделений «Суворовский натиск» и состязания морских пехотинцев «Морской десант». Армейская ПВО обеспечит «Чистое небо», а саперы проложат «Безопасный маршрут».

В Казахстане расчеты беспилотников посоревнуются в «Соколиной охоте», военные связисты настроят радиостанции на «Уверенный прием», артиллеристы поборются за звание «Мастера артиллерийского огня».

По одному конкурсу пройдет в Армении, Белоруссии, Иране и Азербайджане. В «Снайперском рубеже» на территории Белоруссии покажут свое мастерство самые меткие стрелки, а в Азербайджане, на Каспии, посоревнуются экипажи кораблей за «Кубок моря».

Впервые один из этапов игр проходит в Иране — конкурс «Глубина», в котором свои навыки продемонстрируют боевые пловцы. Армения примет у себя «Воинов содружества» — военнослужащих дружественных стран, среди которых представлена Греция — единственная страна НАТО.