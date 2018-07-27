Ещё
Бабиков — об участии в забеге Wings for Life: это невозможно описать словами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабиков — об участии в забеге Wings for Life: это невозможно описать словами 

Чемпионат.com 3 часа назад
Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от участия в благотворительном забеге в Австрии — Wings for Life. UTV сообщает, что спортсмен пробежал 60 км.
«Я желаю всем попробовать такое, потому что это невозможно описать словами. Я, конечно, попытаюсь людям это донести, чтобы они почувствовали и это их мотивировало. Это огромный опыт, огромный позитив, когда такое количество людей стартует и сам формат гонок позволяет тебе раскрываться по-новому — как спортсмену, как человеку.
Я номер прикрепил на грудь. Потом увидел, что многие профессионалы крепят его на бедро куда-то просто в сторону, чтобы всё твоё тело дышало равномерно, одинаково и ничего не останавливало воздух", — сказал Бабиков.
Антон является чемпионом мира 2017 года в эстафете, трёхкратным чемпионом Европы, победителем одного этапа Кубка мира.
Чемпионат.com: последние новости
Лаукканен вышла замуж за бывшего австрийского биатлониста Эдера Земфира: Губерниев дико не нравится Бьорндален: первый полёт на вертолёте для моего племянника и брата в Минске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесситка отказалась выступать на российском турнире88
Решен вопрос с переходом Головина2
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Головин прокомментировал переход в «Монако»
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:21
В деле об убийстве Тена появилась девушка
Фигурное катание
07:13
Одесситка отказалась выступать на российском турнире
Теннис
04:59
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Футбол
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
02:32
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине
Бокс Статьи
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение