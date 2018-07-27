Бабиков — об участии в забеге Wings for Life: это невозможно описать словами

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от участия в благотворительном забеге в Австрии — Wings for Life. UTV сообщает, что спортсмен пробежал 60 км.

«Я желаю всем попробовать такое, потому что это невозможно описать словами. Я, конечно, попытаюсь людям это донести, чтобы они почувствовали и это их мотивировало. Это огромный опыт, огромный позитив, когда такое количество людей стартует и сам формат гонок позволяет тебе раскрываться по-новому — как спортсмену, как человеку.

Я номер прикрепил на грудь. Потом увидел, что многие профессионалы крепят его на бедро куда-то просто в сторону, чтобы всё твоё тело дышало равномерно, одинаково и ничего не останавливало воздух", — сказал Бабиков.

Антон является чемпионом мира 2017 года в эстафете, трёхкратным чемпионом Европы, победителем одного этапа Кубка мира.