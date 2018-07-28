Маркелов — о восьмом месте: это была гонка из двух частей

Российский гонщик команды Russian Time Артём Маркелов прокомментировал финиш на восьмой позиции в первой гонке Формулы-2 в Венгрии.

«Это была гонка из двух частей. На дождевых шинах на старте гонки сцепление не было высоким и я потерял ряд позиций, но я смог вновь отыграть их, когда мы перешли на слики. Я сумел опередить Фукудзуми по внутреннему радиусу в первом повороте, а затем обошёл Мери в ходе последнего круга. Похоже, завтра будет гонка другого типа: с температурой 30 градусов и прогнозом на солнечную погоду в момент старта. Так что я сделаю всё, что могу, чтобы одержать ещё одну победу при старте с поул-позишн», — приводит слова Маркелова пресс-служба российской команды.