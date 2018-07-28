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«АрМИ-2018». Церемония открытия конкурса «Танковый биатлон». Прямая трансляция
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«АрМИ-2018». Церемония открытия конкурса «Танковый биатлон». Прямая трансляция 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Международные армейские игры стартовали 28 июля, они продлятся по 11 августа.
В подмосковном парке «Патриот» проходит церемония открытия конкурса «Танковый биатлон», который считается визитной карточкой Международных армейских игр.
Этот вид спорта зародился по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Зрительский интерес к «Танковому биатлону» с самого начала превзошел все ожидания.
Если в 2013-м было четыре команды, то уже через год — в три раза больше — 12. Нынешним летом свое участие подтвердили 33 страны.
Расширилась и география участников, теперь она охватывает три континента и четыре части света: Европу, Азию, Африку и Южную Америку.
Международные армейские игры стартовали 28 июля, они продлятся по 11 августа. В общей сложности, в рамках Игр предстоит провести 28 конкурсов.
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