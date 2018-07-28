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Танковый биатлон Индивидуальная гонка: второй заезд
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Танковый биатлон Индивидуальная гонка: второй заезд 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования танкистов пройдут на полигоне Алабино в Московской области с 28 июля по 11 августа 2018 года.
28 июля в 12.00 состоится торжественная Церемония открытия Конкурса. Сразу после ее окончания стартует Этап № 1 (два заезда танковых экипажей), он будет идти с 14.20 до 16.00.
29 июля продолжится Этап №1 (три заезда танковых экипажей), он будет идти с 11.00 до 18.00.
30 и 31 июля, а также 3 августа с 11.00 до 18.00 — также Этап №1 (три заезда танковых экипажей).
4 и 5 августа с 11.00 до 15.00 будет проходить Этап №1 (два заезда танковых экипажей).
с 7 по 9 августа с 11.00 по 15.00 — период Полуфинала (один заезд танковых экипажей).
11 августа состоится Финал. Итоговые соревнования пройдут с 16.30 по 17.30, а в 20.15 состоится церемония награждения победителей и призеров «Танкового биатлона».
Изменения в расписание конкурсов могут быть внесены организаторами, о точных датах и времени трансляций вы можете узнать на нашем сайте в разделе «Программа передач». ■
ТК «Звезда»: последние новости
Китайские военные прибыли на конкурс «Рембат-2018» в Омск «АрМИ-2018». Церемония открытия конкурса «Танковый биатлон». Прямая трансляция В Алабино завершилась жеребьевка «Танкового биатлона»
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