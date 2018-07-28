Танковый биатлон Индивидуальная гонка: второй заезд

Соревнования танкистов пройдут на полигоне Алабино в Московской области с 28 июля по 11 августа 2018 года.

28 июля в 12.00 состоится торжественная Церемония открытия Конкурса. Сразу после ее окончания стартует Этап № 1 (два заезда танковых экипажей), он будет идти с 14.20 до 16.00.

29 июля продолжится Этап №1 (три заезда танковых экипажей), он будет идти с 11.00 до 18.00.

30 и 31 июля, а также 3 августа с 11.00 до 18.00 — также Этап №1 (три заезда танковых экипажей).

4 и 5 августа с 11.00 до 15.00 будет проходить Этап №1 (два заезда танковых экипажей).

с 7 по 9 августа с 11.00 по 15.00 — период Полуфинала (один заезд танковых экипажей).

11 августа состоится Финал. Итоговые соревнования пройдут с 16.30 по 17.30, а в 20.15 состоится церемония награждения победителей и призеров «Танкового биатлона».

Изменения в расписание конкурсов могут быть внесены организаторами, о точных датах и времени трансляций вы можете узнать на нашем сайте в разделе «Программа передач». ■