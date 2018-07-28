Самуэльссон: некоторые до сих пор считают, что лыжи более значимы, чем биатлон

Олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхёнчхане в эстафете и обладатель серебряной медали в гонке преследования шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон объяснил, почему считает биатлон более значимым видом спорта, чем лыжные гонки.

«Международный союз биатлонистов значительно увеличил призовые со следующего сезона. Теперь победитель гонки в рамках Кубка мира будет получать почти вдвое больше, чем победитель гонки на лыжном Кубке мира. Тем не менее, некоторые шведы до сих пор считают лыжи более значимым видом спорта, чем биатлон», — написал Самуэльссон на своей странице в сети «Твиттер».

Напомним, что IBU принял решение увеличить призовые на треть по сравнению с сезоном-2017/18.