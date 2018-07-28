Ещё
Самуэльссон: некоторые до сих пор считают, что лыжи более значимы, чем биатлон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самуэльссон: некоторые до сих пор считают, что лыжи более значимы, чем биатлон 

Чемпионат.com 2 часа назад
Олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхёнчхане в эстафете и обладатель серебряной медали в гонке преследования шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон объяснил, почему считает биатлон более значимым видом спорта, чем лыжные гонки.
«Международный союз биатлонистов значительно увеличил призовые со следующего сезона. Теперь победитель гонки в рамках Кубка мира будет получать почти вдвое больше, чем победитель гонки на лыжном Кубке мира. Тем не менее, некоторые шведы до сих пор считают лыжи более значимым видом спорта, чем биатлон», — написал Самуэльссон на своей странице в сети «Твиттер».
Напомним, что IBU принял решение увеличить призовые на треть по сравнению с сезоном-2017/18.
Чемпионат.com: последние новости
Домрачева и Бьорндален побывали на БЕЛАЗе Лаукканен вышла замуж за бывшего австрийского биатлониста Эдера Бабиков — об участии в забеге Wings for Life: это невозможно описать словами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба сделал смелое предложение Путину89
Футболисты получили свои награды49
«Я — физкультурник»: Путин ответил Дзюбе44
Гамова раскритиковала награждение сборной России75
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой69
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:17
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда
Легкая атлетика Статьи
Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине
Прочее Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение