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Дюмон завершил карьеру в 25 лет
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Французский биатлонист завершил карьеру в 25 лет 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: NordicMag Twitter
Французский биатлонист Клемен Дюмон завершил профессиональную спортивную карьеру в возрасте 25-ти лет.
«Не буду больше скрывать радикальные изменения в моей жизни. Моя карьера биатлониста подошла к концу. Как принято говорить: эта книга закончилась, настало время написать новую», — написал спортсмен на своей странице в Facebook.
«Все злоключения, которые происходили со мной в последних сезонах, серьёзно повлияли на меня, я больше не чувствую мотивации продолжать карьеру на высоком уровне», — добавил француз.
Спортсмен также написал, что в ближайшие четыре года будет проходить обучение на массажиста-физиотерапевта в Ницце.
Дюмон является чемпионом мира 2012 года в эстафете среди юношей и трёхкратным призёром юниорского ЧМ. Также француз трижды попадал на подиум в смешанных эстафетах на этапах Кубка IBU.
Ранее стало известно, что Олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин не собирается завершать карьеру.
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