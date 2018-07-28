Дюмон завершил карьеру в 25 лет

Французский биатлонист завершил карьеру в 25 лет

Французский биатлонист Клемен Дюмон завершил профессиональную спортивную карьеру в возрасте 25-ти лет.

«Не буду больше скрывать радикальные изменения в моей жизни. Моя карьера биатлониста подошла к концу. Как принято говорить: эта книга закончилась, настало время написать новую», — написал спортсмен на своей странице в Facebook.

«Все злоключения, которые происходили со мной в последних сезонах, серьёзно повлияли на меня, я больше не чувствую мотивации продолжать карьеру на высоком уровне», — добавил француз.

Спортсмен также написал, что в ближайшие четыре года будет проходить обучение на массажиста-физиотерапевта в Ницце.

Дюмон является чемпионом мира 2012 года в эстафете среди юношей и трёхкратным призёром юниорского ЧМ. Также француз трижды попадал на подиум в смешанных эстафетах на этапах Кубка IBU.