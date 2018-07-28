Изола: Завтрашняя гонка будет непредсказуемой

На ход квалификации в Венгрии значительное влияние оказал дождь, позволивший Льюису Хэмилтону завоевал пятый поул в сезоне, хотя считалось, что Mercedes на этой трассе не очень силён. Однако по прогнозу гонка пройдёт на сухом асфальте, так что в воскресенье всё может измениться…

Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения: «Смесь сухих и влажных условий в начале квалификации напомнила о заключительной фазе гонки в Хоккенхайме в прошлый уик-энд, поставив перед командами непростую задачу — приходилось гадать, какими будут условия на трассе. По ходу сессии ситуация прояснилась — начался проливной дождь.

Прогноз на завтра говорит, что будет сухо, так что мы ожидаем увидеть гонку с одним пит-стопом, время проведения которого будет определять износ шин UltraSoft. Но так как команды свободны в выборе шин на гонку, есть множество потенциальных вариантов стратегии, который они могут использовать, что добавит гонке непредсказуемости».