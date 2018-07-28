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Александр Тихонов: «Для меня Драчева больше не существует»
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Александр Тихонов: «Для меня Драчева больше не существует» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил недовольство работой СБР под руководством Владимира Драчева. Он рассказал, что не подал ему руки во время последней встречи.
— Драчеву, в отличие от его коллег, я не подал руки. Я сказал ему все, что я думаю о его первых шагах на посту президента СБР, — приводит официальный сайт Тихонова его слова. — Кроме позора и упреков со стороны всех регионов, развивающих биатлон, я ничего в последнее время о нем не слышу. Отметил, что в подготовке к конгрессу IBU видна полная безграмотность. Там будет решаться вопрос восстановления СБР в IBU. Туда делегируют Сережу Чепикова, который сказал, что сам выступать там не будет. У нас получится глухонемая делегация.
Сам Драчев подготовить доклад и грамотно выступить в защиту российского биатлона и добиться восстановления в правах не в состоянии. Уходя, я сказал, что для меня Драчева больше не существует. Я сказал, что поеду на конгресс в качестве делегата от другой страны. Хотелось бы, чтобы Россия была представлена достойными людьми, способными отстаивать нашу позицию и наши права. Уже сейчас надо работать с другими странами, которые были готовы хотя бы замолвить слово за нас.
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