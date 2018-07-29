Олимпийский чемпион по биатлону считает присвоение звания ЗМС футболистам заслуженным 

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта по праву, передает ТАСС.
"Пусть наши футболисты и не завоевали медалей чемпионата мира, но видно было, что команда выкладывалась, игроки действовали с высокой самоотдачей. Я думаю, что они получили звания заслуженных мастеров спорта по праву
Наша сборная, потерявшая из-за травм не одного ведущего игрока, своей игрой порадовала миллионы жителей России, хотя до начала турнира в нее очень многие не верили. Думаю, что в этом случае можно было сделать своего рода исключение. Я знаю, что обычно это звание присваивается чемпионам и призерам Олимпийских игр, победителям чемпионатов мира. Но наши футболисты сумели добиться результата, которого у нас давно не было", — поделился Чепиков.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России считает правильным решение присвоить футболистам звание ЗМС.