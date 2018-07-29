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Олимпийский чемпион по биатлону считает присвоение звания ЗМС футболистам заслуженным
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Олимпийский чемпион по биатлону считает присвоение звания ЗМС футболистам заслуженным 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта по праву, передает ТАСС.
"Пусть наши футболисты и не завоевали медалей чемпионата мира, но видно было, что команда выкладывалась, игроки действовали с высокой самоотдачей. Я думаю, что они получили звания заслуженных мастеров спорта по праву
Наша сборная, потерявшая из-за травм не одного ведущего игрока, своей игрой порадовала миллионы жителей России, хотя до начала турнира в нее очень многие не верили. Думаю, что в этом случае можно было сделать своего рода исключение. Я знаю, что обычно это звание присваивается чемпионам и призерам Олимпийских игр, победителям чемпионатов мира. Но наши футболисты сумели добиться результата, которого у нас давно не было", — поделился Чепиков.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России считает правильным решение присвоить футболистам звание ЗМС.
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