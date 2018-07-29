75 минут до старта: Комментарий Карлоса Сайнса

Гонку в Венгрии Карлос Сайнс начнёт пятым, что открывает перед ним большие перспективы — ведь обгонять на Хунгароринге очень сложно…

Карлос Сайнс: «В данный момент моя стартовая позиция выше, чем „лучший из остальных“, поскольку я квалифицировался впереди двух гонщиков Red Bull. Посмотрим, удастся ли сдержать их позади, но во время гонки я собираюсь следить за состояние резины, что может сказаться на скорости. Посмотрим, но я настраиваюсь на успешную гонку и надеюсь получить удовольствие.

Мое будущее в Формуле 1? Я никогда о нем не беспокоился. Конечно, в двух последних гонках мне не удавалось показать хороший результат, но в остальном я доволен тем, как складывался сезон».