Биатлонистка Подчуфарова не жалеет о решении завершить карьеру

"Жалеть? Нет. Я знаю, что сделала правильное решение, и не было еще ни единого дня, чтобы я сомневалась в нем. На сегодняшний день это лучшее, что я могла сделать для самой себя. В мире столько всего крутого, и столько еще всего надо успеть помимо биатлона", — написала Подчуфарова.

Биатлонистка является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.