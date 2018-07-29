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Биатлонистка Подчуфарова не жалеет о решении завершить карьеру
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Биатлонистка Подчуфарова не жалеет о решении завершить карьеру 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, заявила, что не жалеет о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
"Жалеть? Нет. Я знаю, что сделала правильное решение, и не было еще ни единого дня, чтобы я сомневалась в нем. На сегодняшний день это лучшее, что я могла сделать для самой себя. В мире столько всего крутого, и столько еще всего надо успеть помимо биатлона", — написала Подчуфарова.
Биатлонистка является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.
Ранее бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о планах на будущее.
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