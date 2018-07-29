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Подчуфарова: уход из биатлона — лучшее, что я могла сделать для самой себя
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Подчуфарова: уход из биатлона — лучшее, что я могла сделать для самой себя 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, завершившая карьеру в 25 лет, ответила на вопрос болельщиков о том, не скучает ли она по биатлону.
«Последнее время мне задают каждый день один и тот же вопрос. И проще уже ответить всем сразу. «Ты не скучаешь по биатлону? Не жалеешь, что так рано ушла?» Мой ответ — нет, нет и ещё раз нет. Начиная с ментальности и заканчивая физикой.
Последнее время чувствую себя счастливейшим человеком на планете, в противовес постоянному напряжению и ощущению себя не на своём месте последние полтора-два года в биатлоне. И не важно, что я не достигла сверх высот Олимпа. Я испытываю облегчение. Для меня остаётся в приоритете то, что ни в мыслях, ни морально я не изменяла себе и не стала инвалидом слова.
Жалеть? Нет. Я знаю, что сделала правильное решение, и не было ещё ни единого дня, чтобы я сомневалась в нём. На сегодняшний день это лучшее, что я могла сделать для самой себя. В мире столько всего крутого, и столько ещё всего надо успеть помимо биатлона», написала Подчуфарова на своей странице в сети «Инстаграм».
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