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Быстрее ветра: в Пскове начался второй этап «Десантного взвода»
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Быстрее ветра: в Пскове начался второй этап «Десантного взвода» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники конкурса АрМИ среди воздушно-десантных подразделений состязаются в гонке на боевых машинах.
Второй этап конкурса Международных Армейских Игр среди воздушно-десантных подразделений «Десантный взвод» стартовал в Псковской области.
На полигоне Струги Красные проходит гонка на боевых машинах. Участники преодолевают шестикилометровый круг с препятствиями. Среди них — потивотанковый ров, колейный мост и косогор.
В конкурсе принимают участие команды из восьми стран. Семь из них выступают на боевых машинах десанта БМД-2 или бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А российского производства. Только китайские десантники соревнуются на своей бронетехнике.
Впереди у участников «Десантного взвода» еще два этапа — гонка преследования и эстафета.
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