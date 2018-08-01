Быстрее ветра: в Пскове начался второй этап «Десантного взвода»

Участники конкурса АрМИ среди воздушно-десантных подразделений состязаются в гонке на боевых машинах.

Второй этап конкурса Международных Армейских Игр среди воздушно-десантных подразделений «Десантный взвод» стартовал в Псковской области.

На полигоне Струги Красные проходит гонка на боевых машинах. Участники преодолевают шестикилометровый круг с препятствиями. Среди них — потивотанковый ров, колейный мост и косогор.

В конкурсе принимают участие команды из восьми стран. Семь из них выступают на боевых машинах десанта БМД-2 или бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А российского производства. Только китайские десантники соревнуются на своей бронетехнике.

Впереди у участников «Десантного взвода» еще два этапа — гонка преследования и эстафета.