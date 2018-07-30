Танковый биатлон в Подмосковье: отличились Венесуэла и Казахстан

Команды Венесуэлы и Казахстана победили в заезде третьего дня танкового биатлона в Подмосковье, передает телеканал «МИР 24».

По итогам первых двух дней соревнований на полигоне «Алабино» лидирует Россия. Второе место — у военных из Беларуси, третье — у китайских танкистов. Всего в этом году в танковом биатлоне соревнуются команды из 23 стран. Они показывают скорость, навыки в маневрировании, а также стрельбе по мишеням из пушки и зенитного пулемета.

Соревнования продлятся до 11 августа.

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