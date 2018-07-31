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Малиновский: мои мечты связаны только с авиацией
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Малиновский: мои мечты связаны только с авиацией 

Чемпионат.com 10 часов назад
Российский биатлонист Игорь Малиновский пообщался с болельщиками в своём «инстаграме» и ответил на ряд вопросов. Малиновский первым среди юниоров стал пятикратным чемпионом мира.
Своей задачей не будущий сезон он назвал «закрепиться в сборной». На вопрос о том, пора ли ему уже брать «Большой хрустальный глобус», Малиновский ответил: «Всему своё время, для начала надо прочувствовать взрослый уровень».
Один из болельщиков задал вопрос: «Скажи честно, ты мечтаешь выиграть олимпийское золото?». На что биатлонист ответил: «Мечты связаны только с авиацией».
1 июня стало известно, что Игорь был включён в состав резервной сборной России.
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