Малиновский: мои мечты связаны только с авиацией

Российский биатлонист Игорь Малиновский пообщался с болельщиками в своём «инстаграме» и ответил на ряд вопросов. Малиновский первым среди юниоров стал пятикратным чемпионом мира.

Своей задачей не будущий сезон он назвал «закрепиться в сборной». На вопрос о том, пора ли ему уже брать «Большой хрустальный глобус», Малиновский ответил: «Всему своё время, для начала надо прочувствовать взрослый уровень».

Один из болельщиков задал вопрос: «Скажи честно, ты мечтаешь выиграть олимпийское золото?». На что биатлонист ответил: «Мечты связаны только с авиацией».

1 июня стало известно, что Игорь был включён в состав резервной сборной России.