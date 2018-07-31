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Танковый биатлон: итоги четвертого дня
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Танковый биатлон: итоги четвертого дня 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Лидерами первого заезда стали танкисты Киргизии, во втором лучший результат показала белорусская команда, а завершился четвертый день соревнований очередной победой россиян.
Очередной победой российской команды завершился четвертый день «Танкового биатлона». По результатам заезда, в котором наши танкисты соревновались с командами из Ирана и Сербии, Россия стала лидером с результатом 21 минута 2 секунды. Вторыми пришли сербы, затратив на прохождение биатлонной трассы 26 минут 2 секунды, а замкнули тройку иранцы. Их результат — 27 минут 39 секунд.
Лидером в первом заезде четвертого дня стала команда Киргизии с результатом 23 минуты 51 секунда, вторыми к финишу пришли танкисты Республики Армения — 28 минут 04 секунды, танкисты из Республики Союз Мьянмы финишировали на третьем месте — 37 минут 44 секунды, а замкнули четверку танкисты из Вьетнама — 47 минут 8 секунд.
Во втором заезде состязались танкисты из Белоруссии, Сирии и Таджикистана. Первыми в тройке стали белорусские военнослужащие с результатом 22 минуты 55 секунд, следом за ними финишировали танкисты Сирии, они провели на биатлонной трассе 27 минут 58 секунд. Замкнула тройку команда Таджикистана.
Состязания первого этапа «Танкового биатлона» продолжатся 3 августа. Соревноваться будут три четверки команд, в первой — танкисты Анголы, Монголии, Венесуэлы и Лаоса, во второй — команды Кувейт, Китая, Казахстана и Уганды, а в третьей будут состязаться экипажи из ЮАР, Зимбабве, Азербайджана и Индии.
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