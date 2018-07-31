Биатлонист Шипулин оставил под вопросом свою карьеру

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что не может точно сказать, будет ли он продолжать карьеру или нет. Причиной для сомнений стало состояние здоровья спортсмена. В прошлом сезоне он переболел мононуклеозом как минимум четыре раза.

В связи с этим врачи посоветовали Шипулину взять паузу на полгода и вплотную заняться лечением. Об этом он рассказал в своём Instagram.

«Итак, самый главный вопрос: буду ли я дальше продолжать свою карьеру? Я пока и сам не знаю. Все, что я говорил в конце прошлого сезона, правда. Я пока не определился, и на это есть веские причины», — сказал Шипулин.

После биатлонист добавил, что точное решение озвучит в середине осени.

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи, бронзовый призёр Олимпиады-2010 в Ванкувере. Обе награды он выиграл в эстафетных гонках. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.