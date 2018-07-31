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Шипулин оставил под вопросом свою карьеру
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Биатлонист Шипулин оставил под вопросом свою карьеру 

News.ru 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что не может точно сказать, будет ли он продолжать карьеру или нет. Причиной для сомнений стало состояние здоровья спортсмена. В прошлом сезоне он переболел мононуклеозом как минимум четыре раза.
В связи с этим врачи посоветовали Шипулину взять паузу на полгода и вплотную заняться лечением. Об этом он рассказал в своём Instagram.
«Итак, самый главный вопрос: буду ли я дальше продолжать свою карьеру? Я пока и сам не знаю. Все, что я говорил в конце прошлого сезона, правда. Я пока не определился, и на это есть веские причины», — сказал Шипулин.
После биатлонист добавил, что точное решение озвучит в середине осени.
Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи, бронзовый призёр Олимпиады-2010 в Ванкувере. Обе награды он выиграл в эстафетных гонках. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.
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