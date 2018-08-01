Анатолий Хованцев: «Никаких проблем с физической формой у Шипулина не будет»

Главный тренер сборной России и старший тренер мужской команды Анатолий Хованцев выразил уверенность в том, что никаких проблем у Антона Шипулина из-за его подготовки не будет. Напомним, вчера лидер сборной России отложил решение о продолжении карьеры до середины осени и упомянул, что в данный момент просто поддерживает форму.

— Проблем, чтобы подвести себя к основному старту у Шипулина не будет, — сказал Хованцев. — Говорю это потому, что учитываю его физическую базу, а также то, что он поддерживает себя в форме и тренируется. Более того, этот отдых, время с семьей может наоборот пойти ему на пользу — он психологически разгрузится, ведь все-таки подготовка последнее время у него была напряженной, особенно последний год, когда он готовился к Олимпиаде. И я думаю, что этот период, когда он может готовиться по своему желанию и по состоянию, может пойти ему на пользу. (Петр ГРИГОРЕНКО)