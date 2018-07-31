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Дмитрий Ярошенко: «Пропуск 2-3 месяцев подготовки только положительно скажется на Шипулине»
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Дмитрий Ярошенко: «Пропуск 2-3 месяцев подготовки только положительно скажется на Шипулине» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поддержал лидера мужской команды Антона Шипулина, который сегодня отложил принятие решения о продолжении карьеры до середины осени и упомянул, что в данный момент тренируется в свое удовольствие, просто поддерживая форму.
— Антон имеет огромный багаж работы, который он проделал за свою спортивную жизнь, — сказал Ярошенко. — И я считаю, что пропуск 2-3 месяцев подготовки может только положительно сказаться на его эмоциональном состоянии и помочь в соревновательный период. А тренировочный процесс, от которого, как Антон сказал, он получает удовольствие, может не просто не помешать его подготовке, а наоборот помочь ему. Ведь рядом никого нет, Антон не читает какие-то выпады в его сторону, относительно того, что он тренируется не так или не с теми, а просто работает в свое удовольствие. К тому же, если объективно рассуждать, то у Шипулина есть еще время, чтобы набрать форму и удачно выступить. Понятно, что, скорее всего, он не будет в декабре всех обыгрывать, но мы же понимаем, что сезон длинный и основной старт не в декабре и даже не в январе. (Петр ГРИГОРЕНКО)
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