Анатолий Алябьев: «Пусть Шипулин в августе отдохнет, а потом с энтузиазмом возьмется за дело по-новому»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев поддержал решение Антона Шипулина , сказав, что здоровье — это самое главное. Напомним, лидер сборной России опубликовал в социальной сети запись, о том, что отложил решение о продолжении карьеры до середины осени.

— Антон — спортсмен очень высокого уровня, и он знает, что и как для него будет лучше, — сказал Алябьев. — И если он действительно решит уйти — это дело его. Нам, конечно, будет его не хватать, но время подходит, тем более Антон перенес достаточно серьезную болезнь. А здоровье — это самое главное. Не поздно ли ему начинать готовиться к этому сезону? Антон — профессионал и может подойти к началу сезона в хорошей форме, даже если начнет готовиться с августа месяца. Дело в том, что все умения, которые нарабатываются годами — не пропадают. Эти навыки просто нужно поддерживать, что я уверен Антон и делает. И тот факт, что он тренируется в спокойной обстановке — это очень важно, так как он морально и психологически восстанавливается. Ведь мы знаем, какой тяжелый для него был олимпийский год. Так что мое мнение: в плане подготовки еще ничего не потеряно, и такой высококлассный спортсмен, как Антон, сможет все наверстать. Пускай первые 2 этапа он будет не в идеальной форме, но после нового года будет в хороший кондициях. Так что август месяц — пусть отдохнет, и с энтузиазмом, с рвением, со злостью возьмется за дело по-новому. Так что желаю Антону, чтобы он все, что нужно, переоценил и самое главное, чтобы был здоровым. Потому что здоровье не купишь, и восстановить его очень сложно. (Петр ГРИГОРЕНКО)