Экс-главу Союза биатлонистов России обвинили в попытке подкупа

Экс-президент Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард рассказал, что экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонова якобы пытался его подкупить, сообщают местные СМИ.

Бейгард рассказал, что в 2013 году Тихонов якобы пытался вручить ему кошелек с 500 внутри.

«Я воспринял это как попытку подкупить меня, получить от меня ответную услугу. Это называется коррупция. Ходили слухи, что в те дни не только я получил деньги от Тихонова, но у меня нет абсолютно никаких доказательств», — передает «Советский спорт» со ссылкой на Aftenposten.

Тихонов является четырёхкратным олимпийским чемпионом по биатлону и 11-кратным золотым призером первенств планеты. В период с 1996 по 2008 год он возглавлял Союз биатлонистов России.

В мае легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предрек России новые допинговые скандалы.