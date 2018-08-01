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Экс-главу Союза биатлонистов России обвинили в попытке подкупа
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Экс-главу Союза биатлонистов России обвинили в попытке подкупа 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-президент Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард рассказал, что экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонова якобы пытался его подкупить, сообщают местные СМИ.
Бейгард рассказал, что в 2013 году Тихонов якобы пытался вручить ему кошелек с 500 внутри.
«Я воспринял это как попытку подкупить меня, получить от меня ответную услугу. Это называется коррупция. Ходили слухи, что в те дни не только я получил деньги от Тихонова, но у меня нет абсолютно никаких доказательств», — передает «Советский спорт» со ссылкой на Aftenposten.
Тихонов является четырёхкратным олимпийским чемпионом по биатлону и 11-кратным золотым призером первенств планеты. В период с 1996 по 2008 год он возглавлял Союз биатлонистов России.
В мае легендарный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предрек России новые допинговые скандалы.
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