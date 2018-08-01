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Александр Евтушенко и Мамыр Сташ представляют Россию на ЧЕ в Глазго
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Александр Евтушенко и Мамыр Сташ представляют Россию на ЧЕ в Глазго 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
2 августа в Глазго стартует комплексный чемпионат Европы по велосипедному спорту (шоссе, трек, маунтинбайк, BMX Race). 31 июля был объявлен состав Национальной сборной, которая выступит на одном из самых важных соревнований сезона.
В списке лучших — два воспитанника Адыгейской республиканской специализированной велошколы олимпийского резерва: победитель чемпионата России Александр Евтушенко и победитель олимпийского омниума Мамыр Сташ.
Откроют чемпионат Европы трековые гонки. Александр Евтушенко примет участие сразу в нескольких дисциплинах: в командной гонке преследования на 4 км, в индивидуальной гонке преследования на 4 км. А также в гонках на шоссе, которые начнутся с 5 августа: индивидуальной конке на время и в групповой гонке.
Мамыр Сташ, уточнили в пресс-службе Федерации велоспорта России, представит Россию в дисциплине омниум.
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