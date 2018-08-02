Расписание чемпионата Европы по велоспорту на шоссе—2018

Со 2 по 12 августа в Глазго пройдёт чемпионат Европы по велоспорту 2018 года, включающий соревнования по велогонкам на шоссе, на треке, а также старты в маунтинбайке и BMX. Медали в велоспорте на шоссе будут разыгрываться с 5 по 12 августа. Расписание чемпионата Европы по велоспорту на шоссе—2018 5 августа Женщины — групповая гонка.

8 августа Женщины — индивидуальная гонка на время. Мужчины — индивидуальная гонка на время.

12 августа Мужчины — групповая гонка.

Соревнования по велоспорту на шоссе в Глазго пройдут в рамках первого чемпионата Европы по летним видам спорта. Чемпионат Европы по лёгкой атлетике состоится в Берлине, Глазго также примет соревнования по водным видам спорта, спортивной гимнастике, академической гребле и триатлону, а также первый чемпионат Европы по гольфу.