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Представители Молодежной палаты Таганского района организуют соревнования по биатлону
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Представители Молодежной палаты Таганского района организуют соревнования по биатлону 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Масштабные соревнования по биатлону среди школьников планируют организовать представители Молодежной палаты Таганского района, сообщили 1 августа.
— Сейчас мы разрабатываем проект этого мероприятия, обсуждаем идеи. Хотим в первый раз провести турнир на базе школы №498. Кстати, мы планируем организовать в рамках состязаний по биатлону еще и творческие и интеллектуальные занятия, — рассказал председатель Молодежной палаты Павел Андрушко.
Он добавил, что поучаствовать в соревнованиях смогут ученики с 1-х по 11-е классы всех школ Москвы. Каждый спортсмен будет сражаться за честь своего образовательного учреждения.
Пилотный проект состязаний запустят в начале сентября.
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