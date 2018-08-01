Представители Молодежной палаты Таганского района организуют соревнования по биатлону

Масштабные соревнования по биатлону среди школьников планируют организовать представители Молодежной палаты Таганского района, сообщили 1 августа.

— Сейчас мы разрабатываем проект этого мероприятия, обсуждаем идеи. Хотим в первый раз провести турнир на базе школы №498. Кстати, мы планируем организовать в рамках состязаний по биатлону еще и творческие и интеллектуальные занятия, — рассказал председатель Молодежной палаты Павел Андрушко.

Он добавил, что поучаствовать в соревнованиях смогут ученики с 1-х по 11-е классы всех школ Москвы. Каждый спортсмен будет сражаться за честь своего образовательного учреждения.

Пилотный проект состязаний запустят в начале сентября.