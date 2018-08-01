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Слепов, Шопин и Старых выступят в спринте на соревнованиях в Чайковском
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Слепов, Шопин и Старых выступят в спринте на соревнованиях в Чайковском 

Чемпионат.com 3 часа назад
В четверг, 2 августа, в Чайковском стартуют всероссийские соревнования по летнему биатлону, имеющие статус отборочных на чемпионат мира. В первый день соревнования состоятся мужской спринт на 10 км и женский — на 7,5 км.
В мужской гонке в том числе примут участие чемпион мира среди юниоров Никита Лобастов, двукратный призёр Универсиады Дмитрий Иванов, многократный чемпион России Евгений Боярских, двукратный чемпион Универсиады Юрий Шопин, многократный чемпион Европы Алексей Слепов.
Среди биатлонисток, которые выступят в спринте, будут участница Универсиады Надежда Дубова, призёр юниорского Кубка IBU Ирина Кручинкина, призёр чемпионата мира по летнему биатлону-2017 Ольга Дмитриева и чемпионка Европы Ирина Старых.
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