Слепов, Шопин и Старых выступят в спринте на соревнованиях в Чайковском

В четверг, 2 августа, в Чайковском стартуют всероссийские соревнования по летнему биатлону, имеющие статус отборочных на чемпионат мира. В первый день соревнования состоятся мужской спринт на 10 км и женский — на 7,5 км.