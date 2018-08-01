Кайшева: «Теперь стараюсь начинать гонки максимально быстро, потому что не сильно закисляюсь»

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева рассказала, как ведут себя спортсмены после гонок и о такитических изменениях в своих выступлениях.

«С нас снимают чипы, проверяют, разряжена ли винтовка. Биатлонисты из топ-6 ждут цветочную церемонию, или же нас по выбору ведут на допинг-контроль. Также туда отводят победителя гонки. После идет пресс-конференция для призеров. Дальше — заминка, спокойное передвижение по дистанции на лыжах. Кто-то в команде использует баротренажер — крутит педали под давлением. В номере раскладываем коврик и делаем растяжку. Мало кто спит после гонки, невозможно усидеть на месте. Идем на массаж или лимфодренажные «штаны». Тот же баротренажер хорошо выводит кислоту из мышц. Собрание по гонке сразу проходит только в том случае, если на следующей день нам бежать. Если следующий день пустой, собрание перенесут на него, а вечером дадут отдохнуть.

Что касается изменений в тактике, то стараюсь начинать теперь максимально быстро, потому что не сильно закисляюсь. И дальше все прибавляю и прибавляю. Не всегда могу поддерживать уровень интенсивности. Но мы с тренером решили, что я много проигрывала на первом круге и затем отыгрывала на последнем. Решили немного уравнять это. Настрой на гонки? Лучше для меня — не настраиваться как-то отдельно. Мысли о результате истощают и не приводят ни к чему хорошему. Нужно думать только о правильности своих действий. Получаю удовольствие только от соревнований. Тренировки — необходимость. Жду зиму. Люблю лыжероллеры, а вот велосипед мы последние два сезона не используем», — цитирует Кайшеву МАТЧ!