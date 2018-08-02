Нижегородские сумоистки завоевали семь золотых медалей на Чемпионате мира

фото sport.government-nnov.ruНижегородские сумоистки завоевали семь золотых медалей на Чемпионате мираНижегородские сумоистки поднялись на высшие ступени пьедестала на Чемпионате мира. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.