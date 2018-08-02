Нижегородские сумоистки завоевали семь золотых медалей на Чемпионате мира 

фото sport.government-nnov.ruНижегородские сумоистки завоевали семь золотых медалей на Чемпионате мираНижегородские сумоистки поднялись на высшие ступени пьедестала на Чемпионате мира. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 40 стран мира. Российская сборная впервые за последние 12 лет завоевала 10 медалей, из которых семь золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль. Особенно на соревнованиях отличились Анна Александрова в категории до 80 кг и Екатерина Гордеева, трехкратная чемпионка мира.