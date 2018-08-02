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Член правления СБР: никаких запросов по российским биатлонисткам мы не получали
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Член правления СБР: никаких запросов по российским биатлонисткам мы не получали 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что организация не получала официальных запросов в отношении трех российских биатлонисток Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко, передает ФАН. Как заявил президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак, спортсменки решили сменить гражданство и защищать цвета украинского флага.
"С Украиной ребята поступили так же, как в начале истории с Белоруссией. Мы официально ничего не знаем, никаких запросов не поступало. Мы понимаем, что это так, но де-юре мы об этом не уведомлены. В любом случае, коллеги из Украины будут обращаться в IBU, чтобы получить разрешение, и мы получим официальный запрос.
Тогда соберем правление СБР и будем решать, как поступить. Варианта, собственно, два: настаивать на карантине или нет", — отметил функционер.
Девушки представляли ГБУ «Спортивную школу олимпийского резерва N43» Москомспорта.
Ранее сообщалось, что три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины.
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