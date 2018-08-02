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СБР выступает за дисквалификацию перешедших в сборную Украины биатлонисток
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СБР выступает за дисквалификацию перешедших в сборную Украины биатлонисток 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Правление Союза биатлонистов России (СБР) будет настаивать на карантине в отношении биатлонисток Екатерины Бек и Анастасии Рассказовой, сообщает ФАН. Как стало известно, решение, скорее всего, будет единогласным.
В данный момент Международный союз биатлонистов (IBU) ждет запрос о разрешении российским биатлонисткам выступать за украинскую сборную, после чего направит запрос в СБР, с целью убедиться, не возражает ли российская сторона. Так как спортсменки уже выступали за российскую сборную на международной арене, СБР будет настаивать на санкциях в их отношении.
Ранее стало известно, что в СБР прокомментировали заявление Украины о натурализации российских биатлонисток.
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