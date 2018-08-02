Шипулин объяснил бегство российских биатлонисток

Российские биатлонистки, принявшие спортивное гражданство Украины, не выдержали конкуренции в родной стране. Об этом «Ура.ру» заявил их коллега Антон Шипулин

По словам олимпийского чемпиона 2014 года, в России Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Екатерина Бех состязались бы за право попасть в сборную с примерно 100 спортсменками, тогда как на Украине — с 20-ю.

«Там конкуренции меньше», — уверен он.

По словам Шипулина, россиянки предпочли «слабую» сборную Украины, чтобы сразу выступать на международных соревнованиях — кубках IBU и мира.

Ранее стало известно, что Рассказова, Москаленко и Бех сменили российское спортивное гражданство на украинское. По словам руководителя Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, спортсменки уровня россиянок по меньшей мере «не помешают» сборной.