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Шипулин объяснил бегство российских биатлонисток
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Шипулин объяснил бегство российских биатлонисток 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские биатлонистки, принявшие спортивное гражданство Украины, не выдержали конкуренции в родной стране. Об этом «Ура.ру» заявил их коллега Антон Шипулин.
По словам олимпийского чемпиона 2014 года, в России Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко и Екатерина Бех состязались бы за право попасть в сборную с примерно 100 спортсменками, тогда как на Украине — с 20-ю.
«Там конкуренции меньше», — уверен он.
По словам Шипулина, россиянки предпочли «слабую» сборную Украины, чтобы сразу выступать на международных соревнованиях — кубках IBU и мира.
Ранее стало известно, что Рассказова, Москаленко и Бех сменили российское спортивное гражданство на украинское. По словам руководителя Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, спортсменки уровня россиянок по меньшей мере «не помешают» сборной.
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