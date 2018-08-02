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В Барнауле стартует чемпионат России по биатлону среди ветеранов
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В Барнауле стартует чемпионат России по биатлону среди ветеранов 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Об этом в ходе пресс-конференции рассказал Андрей Угаров, председатель Барнаульской федерации биатлона. Он подчеркнул, что на чемпионат в краевую столицу приедут около 70 биатлонистов из 19 городов страны. Они будут представлять 13 субъектов РФ и 4 федеральных округа.
— Класс соревнований год от года растёт, увеличивается конкуренция, зрелищность мероприятия. Это привлекает всё больше зрителей и любителей спорта. Призовой фонд обеспечивает давний партнёр турнира — «Барнаульский пивоваренный завод». В этом году в сумме он составит около полумиллиона рублей. БПЗ помогает проводить не только летние, но и зимние первенства, поддерживает и развивает не только ветеранский биатлон, но и спорт высших достижений, — подчеркнул Угаров.
В ходе пресс-конференции на вопросы журналистов ответили гости и участники соревнований — Олег Романчев из Казани и Игорь Ваничев из Ижевска. Оба спортсмена отметили гостеприимство принимающей стороны и отличные условия для проведения турнира.
3 августа, в первый день соревнований пройдёт индивидуальная гонка, во второй день — состоится спринтерская гонка, а в завершении турнира самая зрелищная часть чемпионата — эстафета.
Открытие соревнований — 3 августа в 10:00.
Биатлонный комплекс АУОР: ул. Власихинская, 69 Л.
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