Норицын считает, что уход трёх российских биатлонисток в сборную Украины не является потерей для России

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал информацию об уходе россиянок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко в сборную Украины.

«Это не потеря для сборной России, трагедии точно никакой нет. У нас есть хорошие юниорки. Каждый год происходит подобное, надо спокойно относиться к этому», — приводят слова специалиста РИА Новости

Тренер считает, что не стоит осуждать решение биатлонисток сменить спортивное гражданство.

«Это их право. Каждый спортсмен ищет там, где ему удобнее и где у него больше перспектив», — добавил Норицын.

Ранее стало известно, что три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины.