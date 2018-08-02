Ещё
Норицын считает, что уход трёх российских биатлонисток в сборную Украины не является потерей для России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Губерниев резко отреагировал на уличные гонки Смолова
Губерниев резко отреагировал на уличные гонки Смолова

Норицын считает, что уход трёх российских биатлонисток в сборную Украины не является потерей для России 

RT на русском 3 часа назад
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал информацию об уходе россиянок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко в сборную Украины.
«Это не потеря для сборной России, трагедии точно никакой нет. У нас есть хорошие юниорки. Каждый год происходит подобное, надо спокойно относиться к этому», — приводят слова специалиста РИА Новости.
Тренер считает, что не стоит осуждать решение биатлонисток сменить спортивное гражданство.
«Это их право. Каждый спортсмен ищет там, где ему удобнее и где у него больше перспектив», — добавил Норицын.
Ранее стало известно, что три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины.
RT на русском: последние новости
Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины Вице-президент СБР Чепиков назвал причину отъезда трёх биатлонисток на Украину Биатлонист Шипулин высказался о возможности продолжения карьеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов объяснил бегство с места ДТП75
Шнуров обрадовался проигрышу России на ЧМ15
Рассказова объяснила смену России на Украину17
Фанатка ЦСКА убила возлюбленного из-за «Локомотива»18
«Снег есть, а патронов нет»: почему биатлонистки бросили Россию13
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
03:09
Смолов объяснил бегство с места ДТП
Футбол
01:00
Болельщики попросили Путина о помощи
Футбол
03:09
«ЗМС по автоспорту»: Губерниев высмеял Смолова
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
03:09
Перешедших на Украину биатлонисток затравили в Сети
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение