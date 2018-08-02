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Чуфистов победил в спринте на юниорском чемпионате России по летнему биатлону
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Чуфистов победил в спринте на юниорском чемпионате России по летнему биатлону 

Чемпионат.com 2 часа назад
Николай Чуфистов одержал победу в спринтерской гонке на юниорском чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Второй результат продемонстрировал Вячеслав Малеев. Третье место занял Вячеслав Шелепов. Биатлон. Юниорский чемпионат России России, Чайковский. Спринт. Юниоры 1. Николай Чуфистов (Республика Саха (Якутия) — 25.20,3 (1). 2. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — +3,6 (4). 3. Вячеслав Шелепов (ХМАО-Югра) — +12.9 (1). 4. Данил Калинин (Санкт-Петербург — Вологодская область) — +31,9 (1). 5. Евгений Сидоров (Ленинградская область) — +46,7 (5). 6. Иван Колотов (Пермский край) — +46,8 (3).
В спринте у юниорок победила Анастасия Шевченко.
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