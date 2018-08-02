Чуфистов победил в спринте на юниорском чемпионате России по летнему биатлону 

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Шипулин: буду ли я продолжать карьеру? Барабанная дробь…

Домрачева и Бьорндален побывали на БЕЛАЗе

Самуэльссон: некоторые до сих пор считают, что лыжи более значимы, чем биатлон