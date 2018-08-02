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Ушедших в сборную Украины биатлонисток могут наказать
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Биатлонисток, ушедших в сборную Украины, могут дисквалифицировать 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Правление Союза биатлонистов России собирается поднять вопрос о введении режима карантина в отношении Анастасии Рассказовой и Екатерины Бех, которые вместе с Оксаной Москаленко приняли решение выступать за сборную Украины. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на члена правления Союза биатлонистов России Алексея Нуждова. В этом случае биатлонистки не смогут принимать участие в международных стартах в течение двух лет.
Это обычная практика, когда спортсмен меняет страну, за которую впредь будет выступать. Решение о карантине принимается через Международный союз биатлонистов, отмечает Газета.ру. Союз будет обязан запросить российскую сторону на этот счёт. Дело в том, что эти две биатлонистки уже выступали за российскую сборную на международной арене, Москаленко ещё не проходила по возрасту в сборную.
Ранее руководитель Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о переходе Анастасии Рассказовой, Екатерины Бех и Оксаны Москаленко в украинскую сборную.
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