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Рассказова объяснила смену России на Украину
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Биатлонистка Рассказова рассказала, почему решила сменить Россию на Украину 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Уроженка Москвы Анастасия Рассказова призналась, что решила выступать за сборную Украины в надежде добиться лучших спортивных результатов. По словам 20-летней спортсменки, она готова выдержать двухлетний карантин.
— Я с Москвы, но решила перейти в Украину и выступать теперь за нее. Биатлоном занимаюсь уже пятый год, перешли вместе с тренером (Илья Лопухов) и двумя девочками (Екатерина Бех и Оксана Москаленко), — сказала Рассказова в интервью для группы " [В] Биатлоне" во ВКонтакте. — Я чемпион России, в Спартакиаде участвовала, ездила на чемпионат мира, выступала на Кубке IBU, хотела бы еще выступить на Кубке IBU, но в этом году уже не получится, так как у меня карантин два года. Будут ждать женские Кубки IBU и чемпионат мира. Надеемся, что покажем себя там.
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