Рассказова объяснила смену России на Украину

Биатлонистка Рассказова рассказала, почему решила сменить Россию на Украину

Уроженка Москвы Анастасия Рассказова призналась, что решила выступать за сборную Украины в надежде добиться лучших спортивных результатов. По словам 20-летней спортсменки, она готова выдержать двухлетний карантин.

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