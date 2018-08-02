«Снег есть, а патронов нет»: почему биатлонистки бросили Россию

— Три российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко переехали на Украину, чтобы выступать за сборную этой страны. При этом они не предупредили о своих планах Союз биатлонистов России (СБР). Как вы отнеслись к этой ситуации?

Сергей Чепиков: Это не было так уж неожиданно: они ведь уже пытались перейти в сборную Белоруссии

Крепостного права у нас нет. Но я считаю, что, конечно, нужно создавать все условия для того, чтобы наши спортсмены не переезжали в другие страны.

Правда, здесь есть другая сторона медали — высокая конкуренция в России. Очень трудно удержать тех, кто не входит в национальную сборную. Ребята ведь так же хотят выступать на Кубке мира, Кубке IBU и, когда не получается пробиться в команду России, они стараются использовать другие возможности.

Но в любом случае нужен нормальный диалог между руководством СБР и спортсменами. Надо обговаривать проблемные ситуации, где атлетам требуется помощь и поддержка, чтобы не было таких случаев, как с Дарьей Домрачевой Анастасией Кузьминой (выросли и сформировались как биатлонистки в России, но затем сменили спортивное гражданство и завоевали олимпийские медали с Белоруссией и Словакией соответственно. — «Газета.Ru»).

Эту ситуацию уже не исправить.

Но нужно понимать, что климатические условия в России лучше и здесь больше возможностей для занятия биатлоном. У нас есть снег, а в той уже Украине практически нет таких тренировочных баз, где можно полноценно готовить резерв.

Владимир Аликин: Я думаю, что это абсолютно стандартная, ожидаемая ситуация. Возможно, это только их решение, возможно, они обсудили его с личным тренером, наверняка знать мы не можем. Важно понимать, из каких регионов девчонки.

На данный момент сложилась неоднозначная ситуация: в трех-четырех регионах деньги есть, а в остальных не особо. Где-то делается все для развития биатлона, выделяются финансы под юношеский биатлон, хватает денег для полноценных сборов и качественной подготовки. В то же время другие регионы бедствуют.

Например, недавно Венера Чернышева попросила меня купить ей патроны. Скоро сборы, а патронов нет. Видимо, повлияла смена руководства федерации — еще не все успели проработать.

Расскажу на примере родного Пермского края — есть база в Чайковском , которую перед Олимпиадой построили, там существуют все необходимые для тренировки условия, но, к сожалению, очень дорого.

А других трасс для плодотворной работы у нас просто не существует. Вот так и получается, что состав членов федерации меняется чуть ли не каждый год, к губернатору края обращались с просьбой, а воз и ныне там. Биатлонисты тренировались в местах, где люди гуляют, мамы с детьми в колясках. Это несерьезно. Поэтому, как мне кажется, любой биатлонист вправе выбирать те условия, которые сочтет подходящими для своей работы. СМИ сообщали, что у их родителей имеется гражданство Украины — так что почему бы и нет?

Ну и, конечно, конкуренция в России очень высокая, большое количество людей занимается биатлоном. Чтобы пробиться хоть в какую-то команду, не говоря уже об основной, надо приложить титанические усилия. Еще и имеются скользкие варианты с любимчиками или нелюбимчиками — тоже отдельная история. Просто никому не бывает.

— Сейчас СБР решает, настаивать на карантине или разрешить спортсменкам выступать за Украину. На ваш взгляд, уак стоит поступить?

С. Ч. : Я знаю, что был определенный переговорный процесс, и, думаю, президент СБР Владимир Драчев уже в курсе, что решили сделать. Лично я считаю, что, если не было предупреждения о предстоящем переходе с руководством Союза биатлонистов России, то можно и поставить условие карантина, чтобы подобные отъезды не превратились в системную проблему в дальнейшем.

В. А. : Я думаю, руководителям федераций биатлона России и Украины стоило бы договориться. Хотя, конечно, если эти биатлонистки появлялись на международных турнирах, федерация имеет право лишить их возможности выступать на международной арене в течение двух лет. Однако, хоть они, возможно, и не смогут зарабатывать очки в зачет сборной, тренироваться и соревноваться внутри страны спортсменкам позволяется.

— Есть ли шанс, что мы упустили очередных Анастасию Кузьмину и Дарью Домрачеву?

В. А. : По такому возрасту, как мне кажется, рано судить.

Очень тяжело предугадать подобные успехи спортсмена заранее.

Однако повторяю, в других странах смена спортивного гражданства уже давно не является чем-то экстраординарным. Это постоянная практика.