Ещё
Дмитриев Губерниев: «Украина должна заплатить компенсацию за переехавших биатлонисток»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Губерниев резко отреагировал на уличные гонки Смолова
Губерниев резко отреагировал на уличные гонки Смолова

Дмитриев Губерниев: «Украина должна заплатить компенсацию за переехавших биатлонисток» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал Украину выплатить компенсацию за тех спортсменов, которые приняли решение выступать за сборную этой страны, но при этом были воспитаны в России. 1 августа стало известно о переходе в сборную Украины трех россиянок: Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко.
— Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше, — сказал Губерниев. — Если им там лучше, то пусть выступают там. Но мы не будем забывать, что страна потратила деньги на воспитание спортсменов, и труд этих мальчишек и девчонок оплачивался страной. Значит, как я представляю себе, Украина должна заплатить компенсацию, как это происходит во всяком нормальном спорте. А за кого выступать — это личное дело каждого.
— Для российского биатлона это потеря? Будет ли повторение ситуации с Домрачевой или Кузьминой?
— Чтобы это понять, нам нужно дождаться Олимпийских игр, которые все расставят на свои места. А так можно предполагать, что я займусь биатлоном и их обыграю, и они не смогут стать олимпийскими чемпионами в составе сборной Украины. (Петр ГРИГОРЕНКО)
Спорт-Экспресс: последние новости
Биатлонистка Рассказова рассказала, почему решила сменить Россию на Украину Российские биатлонистки Бех, Рассказова и Москаленко будут выступать за сборную Украины Сергей Чепиков: "Всем хочется, чтобы Шипулин остался, но надо уважать любое решение спортсмена"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов объяснил бегство с места ДТП73
Шнуров обрадовался проигрышу России на ЧМ15
Фанатка ЦСКА убила возлюбленного из-за «Локомотива»18
Рассказова объяснила смену России на Украину12
«Снег есть, а патронов нет»: почему биатлонистки бросили Россию13
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
03:09
Смолов объяснил бегство с места ДТП
Футбол
01:00
Болельщики попросили Путина о помощи
Футбол
03:09
«ЗМС по автоспорту»: Губерниев высмеял Смолова
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
03:09
Перешедших на Украину биатлонисток затравили в Сети
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение