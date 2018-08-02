Дмитриев Губерниев: «Украина должна заплатить компенсацию за переехавших биатлонисток»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал Украину выплатить компенсацию за тех спортсменов, которые приняли решение выступать за сборную этой страны, но при этом были воспитаны в России. 1 августа стало известно о переходе в сборную Украины трех россиянок: Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко.

— Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше, — сказал Губерниев. — Если им там лучше, то пусть выступают там. Но мы не будем забывать, что страна потратила деньги на воспитание спортсменов, и труд этих мальчишек и девчонок оплачивался страной. Значит, как я представляю себе, Украина должна заплатить компенсацию, как это происходит во всяком нормальном спорте. А за кого выступать — это личное дело каждого.

— Для российского биатлона это потеря? Будет ли повторение ситуации с Домрачевой или Кузьминой?

— Чтобы это понять, нам нужно дождаться Олимпийских игр, которые все расставят на свои места. А так можно предполагать, что я займусь биатлоном и их обыграю, и они не смогут стать олимпийскими чемпионами в составе сборной Украины. (Петр ГРИГОРЕНКО)