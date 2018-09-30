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Биатлонист отлил обручальное кольцо из олимпийской медали
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Биатлонист отлил обручальное кольцо из олимпийской медали 

News.ru + ещё 2 30 сентября 2018
Фото: Christopher Levy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Итальянский биатлонист Доминик Виндиш в скором времени перестанет быть холостяком. Его девушка Джулия ответила согласием на предложение руки и сердца.
При этом, как информирует «Матч ТВ», 28-летний спортсмен отлил обручальное кольцо из олимпийской медали. Материала у него для этого было предостаточно: итальянец — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр.
Свою первую медаль Виндиш выиграл в Сочи в смешанной эстафете. На Играх в 2018 году Доминик становился третьим в спринте и в той же смешанной эстафете.
Ранее News.ru сообщал о том, что футболистов, напротив, накрыла волна разводов.
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