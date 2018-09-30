Биатлонист отлил обручальное кольцо из олимпийской медали

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш в скором времени перестанет быть холостяком. Его девушка Джулия ответила согласием на предложение руки и сердца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dominik Windisch (@dominik.windisch) 30 Сен 2018 в 12:52 PDT При этом, как информирует «Матч ТВ», 28-летний спортсмен отлил обручальное кольцо из олимпийской медали. Материала у него для этого было предостаточно: итальянец — трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр.

Свою первую медаль Виндиш выиграл в Сочи в смешанной эстафете. На Играх в 2018 году Доминик становился третьим в спринте и в той же смешанной эстафете.

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