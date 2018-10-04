Домрачева отказалась бегать с голой грудью

Олимпийская чемпионка отказалась бегать с голой грудью в защиту прав женщин

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выразила скепсис в поведении представительниц феминизма. Об этом сообщает "Советский спорт".

По словам четырехкратной олимпийской чемпионки, феминистки, которые борются за права женщин, прибегают к нерациональным способам решения проблемы гендерных отношений.

"Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не чувствую ущемления", — приводит слова Домрачевой журнал "Большой".

При этом она подчеркнула, что, выступая за равноправие полов, нельзя "перечеркивать грань" мужчинами и женщинами.

Ранее Домрачева подтвердила, что руководители Союза биатлонистов России (СБР) приглашали ее в российскую команду перед Олимпийскими играми — 2014.