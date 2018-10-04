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Домрачева отказалась бегать с голой грудью
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Олимпийская чемпионка отказалась бегать с голой грудью в защиту прав женщин 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выразила скепсис в поведении представительниц феминизма. Об этом сообщает "Советский спорт".
По словам четырехкратной олимпийской чемпионки, феминистки, которые борются за права женщин, прибегают к нерациональным способам решения проблемы гендерных отношений.
"Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не чувствую ущемления", — приводит слова Домрачевой журнал "Большой".
При этом она подчеркнула, что, выступая за равноправие полов, нельзя "перечеркивать грань" мужчинами и женщинами.
Ранее Домрачева подтвердила, что руководители Союза биатлонистов России (СБР) приглашали ее в российскую команду перед Олимпийскими играми — 2014.
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