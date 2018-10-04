Шипулин определился с будущим

Антон Шипулин сообщил, что продолжит карьеру биатлониста

Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение продолжить выступления на профессиональном уровне.

«Решение принято. Огромную роль в его принятии сыграли мои близкие и, конечно, вы — мои болельщики. Спасибо вам огромное за поддержку! Увидимся на Кубке мира», — написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Он проанонсировал, что в эфире «Матч ТВ», который начнётся в 16:00 мск, расскажет обо всём подробнее.

Кубок мира по биатлону стартует 2 декабря в словенской Поклюке.

Ранее Антон Шипулин рассказал, как будет проходить его подготовка к новому сезону.