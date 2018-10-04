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Шипулин определился с будущим
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Антон Шипулин сообщил, что продолжит карьеру биатлониста 

RT на русском + ещё 87 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение продолжить выступления на профессиональном уровне.
«Решение принято. Огромную роль в его принятии сыграли мои близкие и, конечно, вы — мои болельщики. Спасибо вам огромное за поддержку! Увидимся на Кубке мира», — написал Шипулин на своей странице в Instagram.
Он проанонсировал, что в эфире «Матч ТВ», который начнётся в 16:00 мск, расскажет обо всём подробнее.
Кубок мира по биатлону стартует 2 декабря в словенской Поклюке.
Ранее Антон Шипулин рассказал, как будет проходить его подготовка к новому сезону.
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