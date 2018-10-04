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Шипулина захотели выгнать из сборной
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Четырехкратный олимпийский чемпион захотел выгнать Шипулина из сборной 

Lenta.ru + ещё 4 15 часов назад
Фото: Reuters
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет решения россиянина Антона Шипулина продолжить спортивную карьеру. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Есть ли опасность, что Шипулин не будет готов к сезону функционально? Надо было головой думать и готовиться. А теперь раз не готов, пусть идет работать. Хватит на шее у государства сидеть. Спорт не приносит материальных благ, поэтому то, что потратило на атлета государство, надо отрабатывать, как это делало наше поколение», — заявил Тихонов.
По словам олимпийского чемпиона, Шипулину не место в сборной России. «Надо было выгнать Шипулина и заставить готовиться за свои деньги. А они тратили деньги — а результата, отдачи ноль. Большой спорт создан не для того, чтобы тратить государственные и спонсорские финансы», — отметил он.
Ранее 4 октября Шипулин объявил о возобновлении спортивной карьеры. «Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу», — заявил биатлонист.
В сентябре спортсмен пожаловался на то, что находится в плохой физической форме, и упоминал о серьезных проблемах со здоровьем. Он добавил, что не чувствует желания участвовать в сборах национальной команды.
Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи. На его счету также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Помимо этого, биатлонист является шестикратным призером чемпионатов мира.
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